Видео дня. Как Россия выводит войска из Крыма

Российские военные вместе со своей техникой уматывают с украинской земли на самолетах, железнодорожных эшелонах и кораблях

Сегодня Россия начала отводить войска от Украины. Министр обороны Сергей Шойгу называет это плановым мероприятием из-за окончания учений, но, возможно, сыграло роль международное давление.

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Видео: Минобороны РФ

Российские военные вместе с техникой совершают марши на побережье, железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и военно-транспортные самолеты.

Через железнодорожную станцию в Феодосии Крым покидают военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Военная техника и личный состав соединения были погружены в железнодорожные составы – им ехать в РФ 1,3 тыс. км.

Техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения Южного военного округа были погружены на железнодорожной станции в Керчи.

На побережье полигона Опук, после марша на штатной технике, подразделения морской пехоты Каспийской флотилии и Черноморского флота погрузились в большие десантные корабли.

Подразделения Воздушно-десантных войск прибыли на аэродром, осуществили погрузку личного состава и улетают с украинской земли на родину.

Как сообщали новости "Сегодня", изначально ожидаемая угроза вторжения России вроде бы и спала, но радоваться рано, поскольку враг все равно недалеко. Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team объяснила, в чем подвох в отведении войск РФ от Украины.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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