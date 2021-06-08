Влада України може дати воду в окупований Крим – Арестович назвав умову

За його словами, воду можна поміняти на "повне виконання Мінських угод" або ж виведення російських військ з території Донбасу

Українська влада може відновити подачу води до окупованого Криму, проте в разі "дуже серйозних поступок" з боку Росії.

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Про це заявив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, передає "Телеграф".

За його словами, воду можна поміняти на "повне виконання Мінських угод" або ж виведення російських військ з території Донбасу.

"Вона (позиція – Ред.) може змінитися тільки з точки зору дуже серйозних поступок з боку Росії, наприклад, воду в Крим можна міняти на повне виконання Мінських угод, виведення військ з Донбасу, повернення ОРДЛО на наших умовах. Теоретично, ми могли б на це піти, але Росія готова виводити? Навіщо вона витрачала ці ж роки, тисячі життів, санкції?" – зазначив Арестович.

Про що йдеться?

У березні 2014 року українська влада припинила постачати дніпровську воду на півострів. До окупації України давала в Крим до 85% прісної води.

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Влада України може дати воду в окупований Крим / Фото: Крим.Реалії

Київ не раз заявляв, що не буде відновлювати подачу води до деокупацію Криму. Також в МЗС відзначали, що нестача водних ресурсів викликана масованою мілітаризацією півострова з боку Росії.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що в Балановському водосховищі в Білогірському районі Криму, з якого живилася водою половина Сімферополя, залишилося близько 20% його доокупаційоного об'єму.

Також повідомляли, що 22 березня на засіданні оперативного штабу з проблем водопостачання т. зв. глава підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов заявив: "щодо приток водосховища особливо хвалитися нічим", і констатував, що в Криму пересохли ще два водосховища.

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