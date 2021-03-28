Вода для Криму: окупанти подають в суд на трьох українців

Кримські окупанти збираються судитися з керівниками Меджлісу кримськотатарського народу. Вони хочуть подати до них позов через брак води на півострові.
Про це заявив керівник "парламенту Криму" Володимир Константинов, повідомляє Газета.ru.
За його словами, йдеться про кримчан – депутата Верховної Ради 7-го скликання Андрія Сенченка, народного депутата Мустафу Джемілєва і главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
Судитися окупанти зібралися через перекриття Північно-Кримського каналу і відмову України відновити водопостачання.
Як ми повідомляли, вчені вважають, що запаси прісної води, накопичені під дном Азовського моря, можуть повністю замінити воду з Північно-Кримського каналу. За оцінками експертів, запаси води можуть становити приблизно 100 млрд кубометрів.
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