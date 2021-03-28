Вода для Криму: окупанти подають в суд на трьох українців

Вони готують позови проти керівників Меджлісу кримськотатарського народу

Кримські окупанти збираються судитися з керівниками Меджлісу кримськотатарського народу. Вони хочуть подати до них позов через брак води на півострові.

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Про це заявив керівник "парламенту Криму" Володимир Константинов, повідомляє Газета.ru.

За його словами, йдеться про кримчан – депутата Верховної Ради 7-го скликання Андрія Сенченка, народного депутата Мустафу Джемілєва і главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Судитися окупанти зібралися через перекриття Північно-Кримського каналу і відмову України відновити водопостачання.

Як ми повідомляли, вчені вважають, що запаси прісної води, накопичені під дном Азовського моря, можуть повністю замінити воду з Північно-Кримського каналу. За оцінками експертів, запаси води можуть становити приблизно 100 млрд кубометрів.

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