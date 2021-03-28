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Вода для Крыма: оккупанты подают в суд на трех украинцев

28 марта, 14:58

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они готовят иски против руководителей Меджлиса крымскотатарского народа

Крымские оккупанты собираются судиться с руководителями Меджлиса крымскотатарского народа. Они собираются предъявить им иск из-за нехватки воды на полуострове.

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Об этом заявил руководитель "парламента Крыма" Владимир Константинов, сообщает Газета.ru.

По его словам, речь идет о крымчанах – депутате Верховной Рады 7-го созыва Андрее Сенченко, народном депутате Мустафе Джемилеве и главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефате Чубарове.

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Судиться оккупанты собрались из-за перекрытия Северо-Крымского канала и отказа Украины возобновить водоснабжение.

Как мы сообщали, ученые считают, что запасы пресной воды, накопленные под дном Азовского моря, могут полностью заменить воду из Северо-Крымского канала. По оценкам экспертов, запасы воды могут составлять примерно 100 млрд кубометров.

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