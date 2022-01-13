Все через посилку? Чоловік влаштував стрілянину у сімферопольській лікарні

В одній із сімферопольських лікарень чоловік стріляв у вікно із пневматичного пістолета.Все сталося через сварку з охоронцем медзакладу. Наразі порушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.
Про це пише Флот 2017.
Що трапилося
Пізно ввечері чоловік намагався передати посилку своїй родичці, яка була в одній із палат лікарні. Охоронець відмовився пропускати його усередину.
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Виник конфлікт і бешкетник вихопив пневматичний пістолет у охоронця і почав стріляти. Він вистрілив кілька разів вікном охоронного поста.
Поліція затримала чоловіка і зараз перебуває під підпискою про невиїзд.
Чи покарають винуватця?
Наразі стосовно чоловіка порушили кримінальну справу. Дебошир може позбутися волі на 7 років. З чоловіка взяли підписку про невиїзд.
У київській лікарні пацієнт напав на лікаря
У Києві в лікарні №17 пацієнт напав на лікаря. Потерпілого медика госпіталізували. Хворому не сподобалися стіни приміщення. Через це він тричі вдарив по голові лікаря металевим стільцем.
У лікаря струс, множинні рани голови, обличчя, перелом кісток лицьового скелета та передпліччя.
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