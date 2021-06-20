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"Ялту змило к єб**ям!": турагент з РФ зраділа потопу в Криму (відео)

20 червня 2021 21:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Місцеві готелі вона назвала "сараями" і заявила, що тепер люди "перестануть купувати тури в Ялту"

Турагентка з Росії заявила, що потоп в окупованій Ялті, де загинули люди, – "краще навіть, ніж свята".

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Вона зраділа, що через повінь їй поки не доведеться продавати тури до Криму.

"Це краще, ніж Новий рік, краще, ніж день народження, краще, ніж День туризму, краще, ніж секс!" – заявила вона.

Місцеві готелі вона назвала "сараями".

"Нарешті у людей буде гідний відпочинок, Ялту змило к єб**ням!" - сказала вона.

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18 червня потоки на вулицях були такі сильні, що змивало навіть автомобілі. У місті ввели режим надзвичайної ситуації, закрили в'їзд в Ялту і почали евакуацію жителів із затоплених зон. У місті було зупинено рух багатьох маршрутів громадського транспорту, підземні переходи затопило, частково були припинені електропостачання і зв'язок.

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