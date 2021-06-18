Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Криму

Ялта пішла під воду – жителів евакуюють, оголосили режим НС: відео потопу у Криму

18 червня 2021 13:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Напередодні циклон затопив Керч, а тепер негода дісталася до курортної Ялти – машини плавають по місту, людей просять не виходити з дому

Окупований Крим продовжує терзати циклон – слідом за затопленою Керчю "під воду пішла" Ялта. Потоки на вулицях настільки сильні, що змивають навіть автомобілі. У місті вже ввели режим надзвичайної ситуації, закрили в'їзд в Ялту і почали евакуацію жителів із затоплених зон.

Затоплена Ялта. Фото: соцмережі
Реклама

У місті було зупинено рух багатьох маршрутів громадського транспорту, підземні переходи затопило, частково відсутні електропостачання і зв'язок.

"Сьогодні з 10 години на території Ялти вводиться надзвичайна ситуація. Вийшли з берегів дві річки, що проходять через центр міста. Повністю перекрито в'їзд у місто. Неконтрольований потік води просто зносить машини і людей. Слава богу, немає жертв", – заявив у своєму відеозверненні в Facebook т.зв. мер Ялти Яніна Павленко.

Місцеві жителі публікують фото і відео, як підземні переходи затоплені по дах, на деяких вулицях води по пояс, сильні потоки води зносять припарковані машини.

Реклама

Тут припарковані автомобілі ще не знесло, та сісти в них точно не вийде.

У соцмережах пишуть, що ділянка вулиці Ломоносова – єдиний виїзд з міської станції швидкої допомоги. Тепер, поки завал з машин не розгребуть, "швидким" ні виїхати зі станції, ні повернутися.

Люди переміщаються насилу. Фото: соцмережі

Дивіться також фото і відео негоди на півдні країни у вільній Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Вода в Крим в обмін на поступки Росії? У МЗС відреагували на слова Арестовича
Вода в Крим в обмін на поступки Росії? У МЗС відреагували на слова АрестовичаВлада
"Найдивніше відео". У затопленому Криму за Аксьоновим по калюжах кролем пливли рятувальникиКрим
"Я просто зайшов з вудкою": у Криму феесбівець погрожував рибалкам пістолетом (відео)Крим
На Херсонщині почали вакцинувати жителів Криму. Як отримати щеплення
На Херсонщині почали вакцинувати жителів Криму. Як отримати щепленняКрим
ЗСУ
ЗСУ "замінували" адмінкордон з Кримом: що там відбувається (відео)Україна
105 млрд доларів – не подарунок: Кравчук нагадав, у скільки обійшовся Україні Крим
105 млрд доларів – не подарунок: Кравчук нагадав, у скільки обійшовся Україні КримКрим

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти