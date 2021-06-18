Ялта пішла під воду – жителів евакуюють, оголосили режим НС: відео потопу у Криму

Напередодні циклон затопив Керч, а тепер негода дісталася до курортної Ялти – машини плавають по місту, людей просять не виходити з дому

Окупований Крим продовжує терзати циклон – слідом за затопленою Керчю "під воду пішла" Ялта. Потоки на вулицях настільки сильні, що змивають навіть автомобілі. У місті вже ввели режим надзвичайної ситуації, закрили в'їзд в Ялту і почали евакуацію жителів із затоплених зон.

Затоплена Ялта. Фото: соцмережі

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У місті було зупинено рух багатьох маршрутів громадського транспорту, підземні переходи затопило, частково відсутні електропостачання і зв'язок.

"Сьогодні з 10 години на території Ялти вводиться надзвичайна ситуація. Вийшли з берегів дві річки, що проходять через центр міста. Повністю перекрито в'їзд у місто. Неконтрольований потік води просто зносить машини і людей. Слава богу, немає жертв", – заявив у своєму відеозверненні в Facebook т.зв. мер Ялти Яніна Павленко.

Місцеві жителі публікують фото і відео, як підземні переходи затоплені по дах, на деяких вулицях води по пояс, сильні потоки води зносять припарковані машини.

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Тут припарковані автомобілі ще не знесло, та сісти в них точно не вийде.

У соцмережах пишуть, що ділянка вулиці Ломоносова – єдиний виїзд з міської станції швидкої допомоги. Тепер, поки завал з машин не розгребуть, "швидким" ні виїхати зі станції, ні повернутися.

Люди переміщаються насилу. Фото: соцмережі

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