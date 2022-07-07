Затримано військового комісара Криму Лимаря – у чому його звинувачують (фото, відео)

Кримінальну справу порушено за двома статтями. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу

Затримано Юрія Лимаря. Фото: колаж "Сьогодні"

В анексованому Криму затримали військового комісара Юрія Лимаря. Його звинувачують у тому, що він допомагав уникати військової служби. Так, чоловік за гроші давав "незаконні доручення своїм підлеглим про звільнення громадян від призову".

Про це пишуть російські ЗМІ.

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У ФСБ повідомляють, що кримінальну справу порушено за ст. 285 (зловживання посадовими повноваженнями) та ст. 290 (одержання хабара).

"Встановлено, що військовий комісар за грошову винагороду давав незаконні доручення своїм підлеглим про звільнення громадян від призову на військову службу", – заявляє ФСБ.

Наразі проводяться слідчі заходи. Вирішується питання про обрання Лимарю запобіжного заходу.

До речі, Лимар став військкомом окупованого Криму в серпні 2020 року, а до цього обіймав аналогічну посаду в Астраханській області.

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Юрій Лимар. Скриншот

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У РФ заарештували головного експерта з ракет та артилерії

У Москві суд заарештував директора центру Російської академії ракетних та артилерійських наук Андрія Грудзинського. Його звинувачують в особливо великому шахрайстві. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як стало відомо, суд задовольнив клопотання про обрання Грудзинському запобіжного заходу у вигляді взяття під варту терміном до 22 серпня 2022 року.

За даними суду, його звинувачено в особливо великому шахрайстві.