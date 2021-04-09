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17 років в жахливих умовах: у ведмедя Юри з Івано-Франківської області нарешті з'явився шанс на порятунок

9 квітня, 17:26

Ігор Сєров , Марія Дмитренко

Власники готелю жорстоко експлуатували ведмедя на потіху публіці

Червонокнижного ведмедя Юру, який уже 17 років утримується при ресторанно-готельному комплексі "Байка" в жахливих умовах, без належного харчування та ветеринарного огляду, мають передати до реабілітаційного центру.

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Про це журналісту "Сьогодні" Ігору Сєрову розповів засновник руху захисту прав тварин UAnimals Олександр Тодорчук.

"Керівництво комплексу пообіцяло передати ведмедя зоозахисникам найближчим часом. Гарантувати це неможливо, але вони обіцяють", – сказав зоозахисник.

За словами Тодорчука, очевидно, ведмедю необхідне тривале лікування.

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Також зоозахисники повідомляють, що керівництво комплексу в Івано-Франківській області пообіцяло віддати ведмедя, мабуть, через те, що усвідомило свою нездатність забезпечити тварину необхідними умовами проживання.

Зазначимо, власники готелю жорстоко експлуатували ведмедя на потіху публіці, яка могла розважитися, напоївши тварину солодкою колою. Зокрема через це у ведмедя цукровий діабет.

Крім того, через умови утримання він осліп, заробив проблеми з суглобами і інші серйозні проблеми зі здоров'ям.

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"За результатами контрольної перевірки складено акт щодо дотримання природоохоронного законодавства та видано припис про усунення порушення. За порушення вимог щодо утримання диких тварин у неволі складено протокол про адміністративне правопорушення. Матеріали справи передано до суду для притягнення вільних до адміністративної відповідальності", – йдеться в повідомленні UAnimals в Facebook.

Раніше сайт "Сьогодні" розповів про законодавчі зміни у сфері захисту тварин і про те, що потрібно знати українцям.

Також нагадаємо, у Києві на Великій Васильківській пройшла антихутряна акція "Кривавий розпродаж".

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тварини ведмідь експлуатація Івано-Франківська область реабілітаційний центр жорстоке поводження
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