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17 лет в ужасных условиях: у медведя Юры из Ивано-Франковской области наконец появился шанс на спасение

9 апреля, 17:26

Игорь Серов , Мария Дмитренко

Владельцы отеля жестоко эксплуатировали медведя на потеху публике

Краснокнижного медведя Юру, который уже 17 лет удерживается при ресторанно-гостиничном комплексе "Байка" в ужасных условиях, без надлежащего питания и ветеринарного осмотра, должны передать в реабилитационный центр.

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Об этом журналисту "Сегодня" Игорю Серову рассказал основатель движения защиты прав животных UAnimals Александр Тодорчук.

"Руководство комплекса пообещало передать медведя зоозащитникам в ближайшее время. Гарантировать это невозможно, но они обещают", – сказал зоозащитник.

По словам Тодорчука, очевидно, медведю необходимо продолжительное лечение.

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Также зоозащитники сообщают, что руководство комплекса в Ивано-Франковской области пообещало отдать медведя, видимо, из-за того, что осознало свою неспособность обеспечить животное необходимыми условиями проживания.

Отметим, владельцы отеля жестоко эксплуатировали медведя на потеху публике, которая могла развлечься, напоив животное сладкой колой. В частности из-за этого у медведя сахарный диабет.

Кроме того, из-за условий содержания он ослеп, заработал проблемы с суставами и другие серьезные проблемы со здоровьем.

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"По результатам контрольной проверки составлен акт по соблюдению природоохранного законодательства и выдано предписание об устранении нарушения. За нарушение требований относительно содержания диких животных в неволе составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд для привлечения свободных к административной ответственности", – говорится в сообщении UAnimals в Facebook.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал о законодательных изменениях в сфере защиты животных и о том, что нужно знать украинцам.

Также напомним, в Киеве на Большой Васильковской прошла антимеховая акция "Кровавая распродажа".

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животные медведь эксплуатация Ивано-Франковская область реабилитационный центр жестокое обращение
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