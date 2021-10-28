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Без опадів! Прогноз погоди у Львові на 28 жовтня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
28 жовтня, 06:15
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Температура протягом дня сягатиме 15 градусів тепла
Цього дня у Львові очікується вітряна погода/Колаж: Сьогодні
Цього дня у Львові очікується вітряна погода/Колаж: Сьогодні

У четвер, 28 жовтня, у Львові очікується тепла, як на осені, погода. Прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозом синоптиків, у Львові протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від +13 до +15 градусів. Опадів не очікується. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.

Клімат України через 50 років

У найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все сухішим, прогнозують експерти. На територію нашої країни надходитимуть високотемпературні сухі повітряні маси. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу на північний захід.

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