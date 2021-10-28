Без осадков! Прогноз погоды во Львове на 28 октября (карта)

В четверг, 28 октября, во Львове ожидается теплая, как для осени, погода. Прогнозируют переменную облачность.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, во Львове в течение дня столбики термометров будут колебаться от +13 до +15 градусов. Осадков не ожидается. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.
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