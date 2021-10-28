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Без осадков! Прогноз погоды во Львове на 28 октября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
28 октября, 06:15
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Температура в течение дня будет достигать 15 градусов тепла
В этот день во Львове ожидается ветреная погода/Коллаж: Сегодня
В этот день во Львове ожидается ветреная погода/Коллаж: Сегодня

В четверг, 28 октября, во Львове ожидается теплая, как для осени, погода. Прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозу синоптиков, во Львове в течение дня столбики термометров будут колебаться от +13 до +15 градусов. Осадков не ожидается. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

Климат Украины через 50 лет

В ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока на северо-запад.

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27 октября 1991. Состоялся форум интеллигенции Донецкой области, в котором приняли участие 300 человек

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