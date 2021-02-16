Хворі на COVID-19 лежать в коридорах і їдальнях: Ляшко терміново виїхав до Івано-Франківська

В Івано-Франківській області зафіксовано надзвичайно високий рівень захворюваності на COVID-19. Щоб розібратися в ситуації, туди виїхав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"В Івано-Франківській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у місті Києві", – заявив глава уряду Денис Шмигаль.

Зазначається, що влада розглядає можливість розгортання додаткових ліжок в регіоні.

"Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доставка пацієнтів "швидкими" в інші області, де є вільні місця, особливо ускладнена", – додав президент Володимир Зеленський.

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Напередодні глава управління охорони здоров'я міськради Івано-Франківська Марія Бойко заявила, що в Центральній клінічній лікарні, в якій приймають ковідних пацієнтів, закінчилися місця. Через це госпіталізованих кладуть в коридорах і їдальнях.

"Всі фізичні ліжка, які були в лікарні: нові, старі, які мали йти на списання, – вони всі задіяні. Пацієнти лежать в коридорах, в їдальнях, у кабінетах лікарів", – сказала Бойко і додала, що в поліклініках немає жодної кисневої точки.

Як повідомлялося раніше, у Львівській області звільнили директора Жовківської лікарні, через ймовірну недбалість якого померли два пацієнти з COVID-19. Ігор Шевців сам написав заяву і мер міста її погодив.

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