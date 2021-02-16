Русский
$ 27,97
33,93
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Хворі на COVID-19 лежать в коридорах і їдальнях: Ляшко терміново виїхав до Івано-Франківська

16 лютого, 14:44

Віталій Семченко Віталій Семченко

У регіоні фіксується надзвичайно високий рівень захворюваності

В Івано-Франківській області зафіксовано надзвичайно високий рівень захворюваності на COVID-19. Щоб розібратися в ситуації, туди виїхав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"В Івано-Франківській області – один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%. За минулу добу захворіла 621 особа. При цьому в області 9339 активних хворих, що більше, ніж у місті Києві", – заявив глава уряду Денис Шмигаль.

Зазначається, що влада розглядає можливість розгортання додаткових ліжок в регіоні.

"Треба ретельно розібратися в ситуації, оскільки через сніг доставка пацієнтів "швидкими" в інші області, де є вільні місця, особливо ускладнена", – додав президент Володимир Зеленський.

В тренді
Зазнають втрат, але не відповідають. Арестович пояснив, чому ЗСУ не стріляють
Реклама

Напередодні глава управління охорони здоров'я міськради Івано-Франківська Марія Бойко заявила, що в Центральній клінічній лікарні, в якій приймають ковідних пацієнтів, закінчилися місця. Через це госпіталізованих кладуть в коридорах і їдальнях.

"Всі фізичні ліжка, які були в лікарні: нові, старі, які мали йти на списання, – вони всі задіяні. Пацієнти лежать в коридорах, в їдальнях, у кабінетах лікарів", – сказала Бойко і додала, що в поліклініках немає жодної кисневої точки.

Як повідомлялося раніше, у Львівській області звільнили директора Жовківської лікарні, через ймовірну недбалість якого померли два пацієнти з COVID-19. Ігор Шевців сам написав заяву і мер міста її погодив.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Івано-Франківськ лікарні коронавірус COVID-19 Віктор Ляшко
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

На Рівненщині жінка після пологів заморозила дитину в холодильнику
На Рівненщині жінка після пологів заморозила дитину в холодильникуЗахід
На Прикарпатті вантажівка в'їхала в мікроавтобус, є загиблі і постраждалі (фото)
На Прикарпатті вантажівка в'їхала в мікроавтобус, є загиблі і постраждалі (фото)Захід
У піжамі і кросівках тата: у Тернополі вночі на морозі гуляла трирічна дівчинка (відео)
У піжамі і кросівках тата: у Тернополі вночі на морозі гуляла трирічна дівчинка (відео)Захід
"Поплили" могили і вінки: в Мукачевому затопило кладовище (відео)Захід
Скандал у Рівному: стоматолог на прийомі била маленьких дітей (відео)
Скандал у Рівному: стоматолог на прийомі била маленьких дітей (відео)Україна
Справжня зима: Львів замело снігом (фото)
Справжня зима: Львів замело снігом (фото)Захід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти