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Больные COVID-19 лежат в коридорах и столовых: Ляшко срочно выехал в Ивано-Франковск

16 февраля, 14:44

Виталий Семченко Виталий Семченко

В регионе фиксируется чрезвычайно высокий уровень заболеваемости

В Ивано-Франковской области зафиксирован чрезвычайно высокий уровень заболеваемости COVID-19. Чтобы разобраться в ситуации, туда выехал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В Ивано-Франковской области — один из крупнейших уровней заболеваемости на 100 тыс. населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек — в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9339 активных больных, больше, чем в Киеве", — заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Отмечается, что власти рассматривают возможность развертывания дополнительных коек в регионе.

"Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставка пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, особенно затруднена", – добавил президент Владимир Зеленский.

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Накануне глава управления здравоохранения горсовета Ивано-Франковска Мария Бойко заявила, что в Центральной клинической больнице, в которой принимают ковидных пациентов, закончились места. Из-за этого госпитализированных кладут в коридорах и столовых.

"Все физические кровати, которые были в больнице: новые, старые, которые должны были идти на списание, — они все задействованы. Пациенты лежат в коридорах, в столовых, в кабинетах врачей", — сказала Бойко и добавила, что в поликлиниках нет ни одной кислородной точки.

Как сообщалось ранее, во Львовской области уволили директора Жолковской больницы, из-за вероятной халатности которого умерли два пациента с COVID-19. Игорь Шевцив сам написал заявление и мэр города его согласовал.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Ивано-Франковск больницы коронавирус COVID-19 Виктор Ляшко
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