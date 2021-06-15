У Самборі готують до відкриття стадіон після реконструкції: що змінилося (фото)

Тепер на стадіоні зможуть поміститися близько 2000 глядачів, а для гравців є нові роздягальні

У місті Самбір Львівської області завершили реконструкцію стадіону ім. Льва Броварського. На ремонт витрачали гроші міського та обласного бюджетів, а також державного – у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

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Про це повідомила Львівська ОДА.

Що змінилося:

відвідувати стадіон тепер можуть близько 2000 глядачів;

з'явилися нові трибуни;

влаштоване нове футбольне поле із сучасною системою поливу;

старі аварійні споруди замінили на зручні адмінприміщення з роздягальнями.

Надалі станом стадіону опікуватиметься Самбірська міська рада. З нагоди завершення реконструкції 16 червня тут пройде футбольний матч – місцева команда ФК "Самбір" зіграє з ветеранами київського "Динамо".

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"Тут є (...) фахові тренери, які можуть готувати щонайменше чемпіонів області. Тому це надзвичайно важливий об'єкт для міста і загалом для тепер вже збільшеного Самбірського району — проведення масштабних реконструкцій передбачає залучення і бюджету громади", – сказав голова управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім'як.

За його словами, нині в ОДА працюють над створенням інших подібних стадіонів. У Сокалі незабаром розпочнеться реконструкція комплексу "Сокіл", на стадіоні в Яворові осучаснять трибуни, реконструкцію планують провести і на стадіоні "Ювілейний" у Миколаєві.

Нагадаємо, в Україні побудують нові спортивні центри за 800 мільйонів.

Крім того, в Очакові Миколаївської області почали реконструкцію стадіону "Артанія".

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