"Велике будівництво" Зеленського: на Закарпатті відремонтують 134 км траси Київ-Чоп

Останній раз повноцінні роботи на цій трасі виконувалися у 2000 роки, а після цього – тільки ямковий ремонт

Міжнародна траса Київ-Чоп / Фото: Велике будівництво

На Закарпатті в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" буде відновлено 134 км дороги міжнародного значення М-06 Київ-Чоп.

Про це повідомив в Facebook глава Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

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"Цей маршрут є стратегічно важливим для нашого краю, адже він веде до двох країн Європи — Угорщини та Словаччини", – сказав чиновник.

За даними Служби автомобільних доріг в Закарпатській області, трафік на цій трасі досягає 6000-16 500 машин на добу.

Наразі роботи тривають у селі Сюрте, де будівельники впорядковують узбіччя та облаштовують з'їзди на об’єкти дорожньої інфраструктури. До цього виконали капітальний та поточний ремонт на окремих ділянках. А на черзі — відновлення дороги від Тийглашу до КПП "Тиса".

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Останній раз повноцінні роботи на цій трасі виконувалися у 2000 роки. Після цього – тільки ямковий ремонт.

Як повідомляли новини "Сьогодні", на трасі в Молдову розгорнули "Велике будівництво". Наша країна взяла на себе зобов'язання відремонтувати дорогу у меморандумі, який підписали президенти України і Молдови.