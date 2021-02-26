Чернівецька область – в "червоній зоні": що можна і не можна робити

Чернівчанам знову заборонили відвідувати заклади громадського харчування та ТРЦ

Чернівецька область і Чернівці все ж потрапили до "червоної зони" карантину, про що раніше цього самого дня попереджав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької ОДА.

У зв'язку з цим, починаючи з 27 лютого і як мінімум до 10 березня в області будуть заборонені:

робота закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);

робота ТРЦ, розважальних зон та інших установ розважальної діяльності;

робота установ культури і проведення культурних масових заходів

проведення масових заходів;

відвідування навчальних закладів, крім дитячих садів установ спеціальної освіти.

Водночас жителям дозволяється:

замовляти їжу в закладах – на винос або адресну доставку;

проведення спортивних змагань з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, а також професійних матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

Крім того, продовжують роботу:

автоконцерти;

автокінотеатри;

історико-культурні заповідники;

студії звукозапису, а також кіно- і відеозйомки (за умови наявності засобів особистого захисту).

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо, що рішення про повернення системи в Україні адаптивного карантину Кабмін прийняв 17 лютого. Він діятиме як мінімум до 30 квітня.

Також ми писали, що цього тижня через зростання захворюваності COVID-19 в Чернівцях на два тижні посилили карантин, закривши університети, школи, дитячі садки та позашкільні гуртки.

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