Чернівецька область – в "червоній зоні": що можна і не можна робити

Чернівецька область і Чернівці все ж потрапили до "червоної зони" карантину, про що раніше цього самого дня попереджав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької ОДА.
У зв'язку з цим, починаючи з 27 лютого і як мінімум до 10 березня в області будуть заборонені:
- робота закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);
- робота ТРЦ, розважальних зон та інших установ розважальної діяльності;
- робота установ культури і проведення культурних масових заходів
- проведення масових заходів;
- відвідування навчальних закладів, крім дитячих садів установ спеціальної освіти.
Водночас жителям дозволяється:
- замовляти їжу в закладах – на винос або адресну доставку;
- проведення спортивних змагань з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, а також професійних матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
Крім того, продовжують роботу:
- автоконцерти;
- автокінотеатри;
- історико-культурні заповідники;
- студії звукозапису, а також кіно- і відеозйомки (за умови наявності засобів особистого захисту).
Нагадаємо, що рішення про повернення системи в Україні адаптивного карантину Кабмін прийняв 17 лютого. Він діятиме як мінімум до 30 квітня.
Також ми писали, що цього тижня через зростання захворюваності COVID-19 в Чернівцях на два тижні посилили карантин, закривши університети, школи, дитячі садки та позашкільні гуртки.
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