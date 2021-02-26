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Чернівецька область – в "червоній зоні": що можна і не можна робити

26 лютого, 23:18

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Чернівчанам знову заборонили відвідувати заклади громадського харчування та ТРЦ

Чернівецька область і Чернівці все ж потрапили до "червоної зони" карантину, про що раніше цього самого дня попереджав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької ОДА.

У зв'язку з цим, починаючи з 27 лютого і як мінімум до 10 березня в області будуть заборонені:

  • робота закладів громадського харчування (барів, ресторанів, кафе і т.п.);
  • робота ТРЦ, розважальних зон та інших установ розважальної діяльності;
  • робота установ культури і проведення культурних масових заходів
  • проведення масових заходів;
  • відвідування навчальних закладів, крім дитячих садів установ спеціальної освіти.

Водночас жителям дозволяється:

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  • замовляти їжу в закладах – на винос або адресну доставку;
  • проведення спортивних змагань з Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, а також професійних матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

Крім того, продовжують роботу:

  • автоконцерти;
  • автокінотеатри;
  • історико-культурні заповідники;
  • студії звукозапису, а також кіно- і відеозйомки (за умови наявності засобів особистого захисту).
Відео: Сьогодні
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Нагадаємо, що рішення про повернення системи в Україні адаптивного карантину Кабмін прийняв 17 лютого. Він діятиме як мінімум до 30 квітня.

Також ми писали, що цього тижня через зростання захворюваності COVID-19 в Чернівцях на два тижні посилили карантин, закривши університети, школи, дитячі садки та позашкільні гуртки.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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карантин коронавірус COVID-19 червона зона адаптивний карантин локдаун

Джерело: Сьогодні

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