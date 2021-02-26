Черновицкая область – в "красной зоне": что можно и нельзя делать

Черновицкая область и Черновцы все же попали в "красную зону" карантина, о чем ранее в этот день предупреждал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.
В связи с этим, начиная с 27 февраля и как минимум до 10 марта в области будут запрещены:
- работа заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
- работа ТРЦ, развлекательных зон и других учреждений развлекательной деятельности;
- работа прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий
- проведение массовых мероприятий;
- посещение учебных заведений, кроме детских садов учреждений специального образования.
В то же время, жителям разрешается:
- заказывать еду в заведениях – навынос или адресную доставку;
- проведение спортивных соревнований из Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, а также профессиональных матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
Кроме того, продолжают работу:
- автоконцерты;
- автокинотеатры;
- историко-культурные заповедники;
- студии звукозаписи, а также кино- и видеосъемки (при условии наличия средств личной защиты).
Напомним, что решение о возвращении системы в Украине адаптивного карантина Кабмин принял 17 февраля. Он будет действовать как минимум до 30 апреля.
Также мы писали, что на этой неделе из-за роста заболеваемости COVID-19 в Черновцах на две недели усилили карантин, закрыв университеты, школы, детские сады и внешкольные кружки.
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