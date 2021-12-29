Кількість жертв внаслідок вибуху в лікарні на Прикарпатті зросла

Раніше повідомлялося, що загинули двоє осіб

Постраждалих госпіталізували в Івано-Франківську обласну лікарню/Колаж: "Сьогодні"

Число загиблих внаслідок вибуху кисневого балонау палаті реанімації Косівської райлікарні зросло. Відомо, що загинули 4 людей.

Про це повідомляє глава Івано-Франківської ОДА Світлану Оніщук.

Реклама

Деталі

За останньою інформацією кількість померлих внаслідок вибуху складає 4 особи.

"Одна людина загинула від хвороби COVID-19, троє — від пожежі", — повідомила голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Оніщук.

Постраждалі

Крім того, за словами Світлани Оніщук, троє людей постраждали від вибуху. Їх направили в Івано-Франківську обласну лікарню.

"Їм надається весь спектр допомоги", — зазначила Оніщук.

Нині всі екстрені служби міста працюють в екстреному режимі.

Реклама

Що було раніше?

У палаті реанімації Косівської райлікарні вибухнув кисневий балон. Інцидент стався близько 22 години 28 грудня.

Площа пожежі склала 55 квадратних метрів. За лічені хвилини вогонь загасили. На місці інциденту виявили тіла загиблих.

За інформацією ДСНС в Івано-Франківської області, загалом кількість евакуйованих людей з лікарні складає 12 осіб.

Реклама