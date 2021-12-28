У лікарні на Прикарпатті пролунав вибух: є загиблі (фото)

Рятувальники загасили пожежу за лічені хвилини

Інцидент стався близько 22 години/Колаж: "Сьогодні"

Двоє людей загинули внаслідок вибуху кисневого балона у палаті реанімації Косівської райлікарні, що на Прикарпатті. Вибух стався близько 22 години, одразу почалася пожежа.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні" Наталія Фармус.

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Деталі

Площа пожежі склала 55 квадратних метрів. За лічені хвилини пожежу загасили. На місці інциденту виявили тіла двох загиблих. Трьох хворих із сусідньої палати евакуювали. Усі обставини інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.

На місці інциденту працює ДСНС/Фото: "Сьогодні", автор — Наталія Фармус

Після вибуху в медзакладі розпочалася пожежа/Фото: "Сьогодні", автор — Наталія Фармус

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Трьох пацієнтів із закладу евакуювали/Фото: "Сьогодні", автор — Наталія Фармус

Внаслідок пожежі в палаті все згоріло/Фото: "Сьогодні", автор — Наталія Фармус

Деталі вибуху з'ясовуватимуть правоохоронці/Фото: "Сьогодні", автор — Наталія Фармус

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Що робити, якщо пожежа застала вас у приміщенні?

Якщо ви прокинулись від шуму пожежі й запаху диму, не сідайте на ліжку, а скотіться з нього на підлогу й поповзом дістаньтеся дверей, але не відчиняйте їх відразу;

обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні. Якщо двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері гарячі – не відчиняйте, дим та полум'я не дозволять вам вийти;

щільно закрийте двері, а всі щілини й отвори заткніть будь-якою тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму, та повертайтесь поповзом вглиб приміщення;

присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте чи розбийте вікно, висуньтеся та кричіть "Допоможіть, пожежа!";

якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу з приміщення, обов'язково зачиніть за собою всі двері;

якщо ви у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, скористайтеся пожежною драбиною, пам'ятайте, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтом.

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