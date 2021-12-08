COVID-ситуація критична: у Львові закінчуються місця на цвинтарях

Наразі Сихівський та Голосківський цвинтарі хочуть розширити на 20 га

У Львові незабаром закінчаться місця на цвинтарях. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові місця для похорону на цвинтарях можуть закінчитися вже за рік. Через пандемію коронавірусу кількість померлих істотно збільшилася. Через тиждень у місті помирає до 195 осіб.

Про це повідомив в.о. заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Іван Матківський, передає "Вголос".

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Місця на цвинтарі Львова можуть закінчитися

Як розповів Матківський, місця для похорону у Львові можуть закінчитися за рік.

"Сихівський та Голосківський цвинтарі хочуть розширити на 20 га, однак і ці місця заповняться через два-три роки", – сказав Матківський.

До п’яти наявних у Львові цвинтарів додаються ще дев’ять, які є на територіях громад, які ввійшли до складу Львівської ОТГ, проте покійників зі Львова на сільських кладовищах не ховатимуть. Тому міськрада покладає великі надії на будівництво крематорію.

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До $6 тисяч за місце на кладовищі: у Києві СБУ викрила чиновників

У ритуальній службі Києва СБУ викрила корупцію – чиновники вимагали хабарі за поховання.

Масштабні операції відбувалися в ритуальній службі спеціалізованого КП "Спецкомбінат ПКПО". Зловмисники вимагали хабаря за виділення місць для поховання на кладовищах Києва. Суми становили від 3 до 6 тисяч доларів США за місце.

"Кілька посадових осіб комунального підприємства налагодили незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. За різні суми хабарів учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання", – пишуть у повідомленні.

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