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Дасть фору кожному: у Буковелі 87-річний гірськолижник встановив рекорд України (фото)

5 лютого, 17:22

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Вперше чоловік став на лижі в 79 років

На Прикарпатті в гірськолижному курорті Буковель 87-річний чоловік встановив рекорд України.

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Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова на своїй сторінці в Facebook.

Гірськолижник-любитель з Черкас Євген Антропов у свої 87 років відмінно катається по снігових трасах. Він отримав звання рекордсмена за кількість пройдених трас за певний час.

"Євген Антропов, гірськолижник-любитель з Черкас, в свої 87 років носиться на лижах як рисак по іподрому. І повірте, дасть фору будь-якому з нас. Свій день народження він зустрів у Буковелі, де за 6,5 годин прокатав 20 трас, 32 спуску різної складності, в тому числі і "чорні". За це і отримав звання рекордсмена ", – написала вона.

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Також Вєтрова підкреслила, що вперше в своєму житті рекордсмен став на лижі в 79 років.

Нагадаємо, раніше 85-річного Володимира Теравского визнали найстарішим практикуючим хірургом країни. Його ім'я внесли до Книги рекордів України.

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