Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Даст фору каждому: в Буковеле 87-летний горнолыжник установил рекорд Украины (фото)

5 февраля, 17:22

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Впервые мужчина стал на лыжи в 79 лет

На Прикарпатье в горнолыжном курорте Буковель 87-летний мужчина установил рекорд Украины.

Реклама

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

Горнолыжник-любитель из Черкасс Евгений Антропов в свои 87 лет отлично катается на снежных трассах. Он получил звание рекордсмена за количество пройденных трасс за определенное время.

"Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору любому из нас. Свой день рождения он встретил в Буковеле, где за 6,5 часов прокатил 20 трасс, 32 спуска различной сложности, в том числе и "черные". За это и получил звание рекордсмена", — написала она.

Реклама

В тренде
Сказала, что ей плохо, и упала в обморок: в детсаду в Полтавской области умерла 19-летняя воспитательница

Также Ветрова подчеркнула, что впервые в своей жизни рекордсмен стал на лыжи в 79 лет.

Напомним, ранее 85-летнего Владимира Теравского признали старейшим практикующим хирургом страны. Его имя внесли в Книгу рекордов Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лыжи Книга рекордов Украины лыжник рекорд Украины
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежить
Циклон продолжает бушевать в Украине: где в пятницу будет снежитьУкраина
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраина
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцев
Сильные снегопады обрушатся на юг Украины: синоптики предупредили украинцевУкраина
Суд отменил огромный штраф учительнице, которая отказалась носить маску в школе
Суд отменил огромный штраф учительнице, которая отказалась носить маску в школеЗапад
Львовские врачи утверждают, что победили COVID-19 капельницей со спиртом
Львовские врачи утверждают, что победили COVID-19 капельницей со спиртомЗапад
На Прикарпатье 11-летняя девочка родила от пенсионера-педофила: появились подробности
На Прикарпатье 11-летняя девочка родила от пенсионера-педофила: появились подробностиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять