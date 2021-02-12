Дівчинка зі Львівської області за чотири дні стала популярним YouTube-блогером: відео

YouTube-канал дівчинки з Львівської області став шалено популярним всього за чотири доби. Саме за такий час кількість дописувачів збільшилася з десяти до двох десятків тисяч. Про таке мріють багато блогерів.
При цьому в сам канал ніхто не вклав ні копійки, а допомогло звичайне оголошення на стовпі.
Аркуш паперу, приклеєний скотчем до стовпа. В оголошенні дитячим почерком написаний заклик підписатися на YouTube-канал. Це оголошення по дорозі на пошту помітила Софія.
Дівчина сфотографувала і опублікувала заклик підтримати канал у Twitter.
Зрозуміти, хто з односельців Софії є автором каналу, виявилося непросто. Але "Сьогодні" зірку розшукали. Точніше – її батьків. Сім'я живе в селі Зимна Вода.
Сама зірка – 10-річна Віталіна. Скромна і сором'язлива. Не сподівалася на таку славу, тому на камеру говорити не хоче.
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Вести канал Віталіні допомагає 15-річний брат. Батьки захоплення дочки схвалюють.
Під час карантину дівчинка вирішила популяризувати відео. Написала 4 оголошення і розклеїла по дорозі в школу.
За перший місяць реклами додалися лише три нових підписника, а після поширення оголошення в соцмережах дівчинка прокинулася зіркою.
Однак батьки ретельно стежать за кожним відео і коментарями.
Раніше новини "Сьогодні" писали, чому челенджі в соцмережах небезпечні.
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