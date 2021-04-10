Старший єгипетських пірамід: у Тернопільській області знайшли саркофаг, якому до 5000 років

Попередньо, це могильник т.зв. комарівської культури або культури кулястих амфор

У Тернопільській області випадково виявили древній саркофаг, вік якого може налічувати до 5000 років. Тобто, він навіть старший піраміди Хеопса в Єгипті.

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Про це повідомила директор Тернопільського обласного центру охорони наукових досліджень пам'яток культурної спадщини, археолог Марина Ягодинська, пише "Укрінформ".

На могильник натрапили під час весняно-польових робіт: трактор у полі зачепив і проломив кам'яну брилу, під якою виявився отвір. У ньому побачили людський череп.

/ Фото: Укрінформ

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Археологи виявили в землі частину кам'яної могили-саркофага з місцевого "червоного" каменю. Кришка була частково проломлена при обробці землі технікою.

"Попередньо – це типове поховання часів або так званої комарівської культури, могильник "білопотіцького типу", або культури кулястих амфор. Тобто, мова йде орієнтовно про IV тисячолітті до нашої ери", – повідомила Ягодинська.

Незабаром фахівці визначать більш точний вік саркофага і дослідять людські останки, які там зберігаються.

Нагадаємо, раніше на території державного заповідника "Меджибіж" в Хмельницькій області археологи наткнулися на залишки 700-річної фортеці.

Крім того, під Одесою археологи знайшли споруду часів Стародавнього Риму.

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