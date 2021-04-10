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Древнее египетских пирамид: в Тернопольской области нашли саркофаг, которому до 5000 лет

10 апреля, 21:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Предварительно, это могильник т.н. комаровской культуры или культуры шаровидных амфор

В Тернопольской области случайно обнаружили древний саркофаг, возраст которого может насчитывать до 5000 лет. То есть, он даже старше пирамиды Хеопса в Египте.

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Об этом сообщила директор Тернопольского областного центра охраны научных исследований памятников культурного наследия, археолог Марина Ягодинская, пишет "Укринформ".

На могильник наткнулись во время весенне-полевых работ: трактор в поле зацепил и проломил каменную глыбу, под которой оказалось отверстие. В нем увидели человеческий череп.

/ Фото: Укринформ

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Археологи обнаружили в земле часть каменной могилы-саркофага из местного "красного" камня. Крышка была частично проломлена при обработке земли техникой.

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"Предварительно – это типичное захоронение времен или так называемой комаровской культуры, могильник "белопотокского типа", или культуры шаровидных амфор. То есть, речь идет ориентировочно о IV тысячелетии до нашей эры", – сообщила Ягодинская.

Вскоре специалисты определят более точный возраст саркофага и исследуют человеческие останки, которые там хранятся.

Напомним, ранее на территории государственного заповедника "Меджибож" в Хмельницкой области археологи наткнулись на остатки 700-летней крепости.

Кроме того, под Одессой археологи нашли постройку времен Древнего Рима.

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