ДТП під Львовом: BMW – майже в мотлох, постраждали 10 людей (фото)

Бусик постраждав менше, а ось BMW – майже в мотлох

Поки в Києві порушники ПДР грають копам на баяні, у Львівській області, на трасі М-06 сполученням Київ – Чоп, сталося масштабна ДТП, в якій постраждали 10 осіб.

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає Інтерфакс-Україна.

Аварія сталася пізно ввечері 2 січня, о 23:05, біля с. Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району.

"Водій автомобіля BMW 320d виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Внаслідок зіткнення травмовано 10 людей, серед них троє дітей (вік – 17 років)", – йдеться в повідомленні.

Вісім потерпілих, зокрема і всі неповнолітні, госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості в лікарні Львова та області. Двох постраждалих після медогляду відпустили.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Сумській області автовоз зніс поліцейських в кювет. Велика вантажівка зім'яла передню частину поліцейського автомобіля.

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