Русский
$ 28,4
34,85
  1. СЬОГОДНІ
  2. Новини в регіонах
  3. Львов Новини

ДТП під Львовом: BMW – майже в мотлох, постраждали 10 людей (фото)

3 січня, 11:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Бусик постраждав менше, а ось BMW – майже в мотлох

Поки в Києві порушники ПДР грають копам на баяні, у Львівській області, на трасі М-06 сполученням Київ – Чоп, сталося масштабна ДТП, в якій постраждали 10 осіб.

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає Інтерфакс-Україна.

Аварія сталася пізно ввечері 2 січня, о 23:05, біля с. Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району.

"Водій автомобіля BMW 320d виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter. Внаслідок зіткнення травмовано 10 людей, серед них троє дітей (вік – 17 років)", – йдеться в повідомленні.

Вісім потерпілих, зокрема і всі неповнолітні, госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості в лікарні Львова та області. Двох постраждалих після медогляду відпустили.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Сумській області автовоз зніс поліцейських в кювет. Велика вантажівка зім'яла передню частину поліцейського автомобіля.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
аварія ДТП постраждалі Львівська область
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Йдуть люті морози і знову ожеледиця: прогноз погоди на січень
Йдуть люті морози і знову ожеледиця: прогноз погоди на січеньУкраїна
Новорічне звернення Зеленського: повне відео
Новорічне звернення Зеленського: повне відеоПолітика
"Жодних застіль": на Львівщині жителі села відмовилися від поминокЗахід
5 років тюрми за червону зірку на шапці: у Львові копи затримали
5 років тюрми за червону зірку на шапці: у Львові копи затримали "фаната СРСР"Україна
На Львівщині лісоруби побили і прив'язали до вантажівки активіста
На Львівщині лісоруби побили і прив'язали до вантажівки активістаЗахід
Напад лісорубів на активіста на Львівщині: з'явилися несподівані подробиці
Напад лісорубів на активіста на Львівщині: з'явилися несподівані подробиціЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти