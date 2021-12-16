ДТП у Луцьку: 5-річну дитину виписали з лікарні, але його мама ще непритомна

Резонансна аварія сталася 12 грудня близько 14:00

Дитина пробула у лікарні близько 4 днів / Колаж "Сьогодні"

У Луцьку з лікарні додому виписали 5-річного хлопчика, якого разом з іншими пішоходами збив автомобілем 16-річний підліток.

Про це повідомила медичний директор із інформаційно-аналітичної роботи закладу Тетяна Жураковська, пише Telegram-канал "Лунчани".

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Наразі дитина перебуває на амбулаторному лікуванні вдома. Стан його 39-річної мами, яку також збив підліток на пішохідному переході, не змінився, розповів головний лікар медустанови Олександр Дудар.

Вона перебуває у реанімаційному відділенні обласної клінічної лікарні. Жінка непритомна. Вона підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Що відомо про аварію?

ДТП сталася 12 грудня близько 14.00. 16-річний водій автомобіля Renault Megane, ховаючись від патрульних, наїхав на 5 пішоходів . Люди саме йшли пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора.

. Люди саме йшли пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора. За словами очевидців, удар був такої сили, що кілька людей підлетіли у повітря.

За кермом підліток знімав відео погоні поліцейських , яке ще й встиг викласти у соцмережі. Через це він не побачив сигнал світлофора та в'їхав у людей на переході.

, яке ще й встиг викласти у соцмережі. Через це він не побачив сигнал світлофора та в'їхав у людей на переході. Двох постраждалих доправили до міської клінічної лікарні, ще одну жінку у тяжкому стані – до обласної клінічної лікарні. В аварії також травмовано дитину.

16-річному водієві вже обрали запобіжний захід . Підлітка відправили під домашній арешт. Як пояснив державний обвинувач, немає потреби тримати юнака під вартою. Тиснути на свідків ДТП він не зможе. Слідчі вже забрали пояснення в учасників аварії.

. Підлітка відправили під домашній арешт. Як пояснив державний обвинувач, немає потреби тримати юнака під вартою. Тиснути на свідків ДТП він не зможе. Слідчі вже забрали пояснення в учасників аварії. Мати хлопця заявила, що не збирається наймати адвоката синові та шкодує про те, що він зробив.

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