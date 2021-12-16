ДТП в Луцке: 5-летнего ребенка выписали из больницы, но его мама еще без сознания

Резонансная авария произошла 12 декабря около 14:00

Ребенок пробыл в больнице около 4 дней / Коллаж "Сегодня"

В Луцке из больницы домой выписали 5-летнего мальчика, которого вместе остальными пешеходами сбил на автомобиле 16-летний подросток.

Об этом сообщила медицинский директор по информационно-аналитической работе заведения Татьяна Жураковская, пишет Telegram-канал "Лунчане".

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Детали

Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении дома. Состояние его 39-летней мамы , которую также сбил подросток на пешеходном переходе, не изменилось, рассказал главный врач медучреждения Александр Дудар.

Она находится в реанимационном отделении областной клинической больницы. Женщина без сознания. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Что известно об аварии?

ДТП произошло 12 декабря около 14:00. 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, скрываясь от патрульных, наехал на 5 пешеходов . Люди как раз шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

. Люди как раз шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. По словам очевидцев, удар был такой силы, что несколько человек подлетели в воздух.

За рулем подросток снимал видео погони полицейских , которое еще и успел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел сигнал светофора и въехал в людей на переходе.

, которое еще и успел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел сигнал светофора и въехал в людей на переходе. Двух пострадавших доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии – в областную клиническую больницу. В аварии также травмирован ребенок.

16-летнему водителю уже избрали меру пресечения . Подростка отправили под домашний арест. Как пояснил государственный обвинитель, нет необходимости держать юношу под стражей. Давить на свидетелей ДТП он не сможет. Следователи уже отобрали объяснения у участников аварии.

. Подростка отправили под домашний арест. Как пояснил государственный обвинитель, нет необходимости держать юношу под стражей. Давить на свидетелей ДТП он не сможет. Следователи уже отобрали объяснения у участников аварии. Мать парня заявила, что не собирается нанимать адвоката сыну и сожалеет о том, что он сделал.

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