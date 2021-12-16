ДТП в Луцке: 5-летнего ребенка выписали из больницы, но его мама еще без сознания

В Луцке из больницы домой выписали 5-летнего мальчика, которого вместе остальными пешеходами сбил на автомобиле 16-летний подросток.
Об этом сообщила медицинский директор по информационно-аналитической работе заведения Татьяна Жураковская, пишет Telegram-канал "Лунчане".
Детали
Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении дома. Состояние его 39-летней мамы , которую также сбил подросток на пешеходном переходе, не изменилось, рассказал главный врач медучреждения Александр Дудар.
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Она находится в реанимационном отделении областной клинической больницы. Женщина без сознания. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Что известно об аварии?
- ДТП произошло 12 декабря около 14:00. 16-летний водитель автомобиля Renault Megane, скрываясь от патрульных, наехал на 5 пешеходов. Люди как раз шли по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
- По словам очевидцев, удар был такой силы, что несколько человек подлетели в воздух.
- За рулем подросток снимал видео погони полицейских, которое еще и успел выложить в соцсети. Из-за этого он не увидел сигнал светофора и въехал в людей на переходе.
- Двух пострадавших доставили в городскую клиническую больницу, еще одну женщину в тяжелом состоянии – в областную клиническую больницу. В аварии также травмирован ребенок.
- 16-летнему водителю уже избрали меру пресечения. Подростка отправили под домашний арест. Как пояснил государственный обвинитель, нет необходимости держать юношу под стражей. Давить на свидетелей ДТП он не сможет. Следователи уже отобрали объяснения у участников аварии.
- Мать парня заявила, что не собирается нанимать адвоката сыну и сожалеет о том, что он сделал.