Ще одна жертва російського вторгнення: у Львові поховали малюка (фото)

У малюка розпочалася пневмонія під час перебування в укритті, в результаті – дитина померла

Через напад Росії на Україну гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові поховали малюка – чергову жертву російського вторгнення. Дитина померла, коли родина евакуйовувалася з Харкова

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Таджицький хлопчик Амір народився у січні у Харкові. Із початком російських бомбардувань він з батьками та іншими дітьми декілька днів безперервно перебували у підвалі.

У малюка розпочалася пневмонія, в результаті – дитина померла, коли родина евакуйовувалася з Харкова. Обряд поховання провів імам Львова – Шейх Мурат Сулейманов.

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За 8 днів війни загинуло 28 дітей

Від зброї російських окупантів за вісім днів війни загинуло 28 дітей, поранено 64 дитини. Про це заявила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, повідомляє Liga.net.

Крім цього, вона заявила, що близько півтора мільйона дітей перебувають на територіях, що потерпають від обстрілів.

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Серед них – діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги.

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