Це було кожну прокляту ніч: постраждала розповіла про львівського проповідника-педофіла

Чоловік вимагав близькість за все, що він робив для дітей

У Львові пройшов суд над підозрюваним у педофілії. Глава релігійної організації керував дитячими таборами і там ґвалтував вихованок. Справу почали розглядати після того, як одна з постраждалих заявила про це в поліцію.

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"Сьогодні" дізналися подробиці гучної справи.

З чого почалося розслідування

Півроку тому одна з жертв дала інтерв'ю, саме з її заяви почалася ця гучна історія.

"За банальне морозиво, він любив нам щось купувати, але натомість було наше тіло. Навіть за звичайну їжу. До справжньог статевого акту до мене дійшло в років 12. І це було кожну прокляту ніч. Це було завжди. Я завжди спала поруч", – сказала потерпіла.

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Подробиці справи

У дитинстві постраждалі входили в молодіжну організацію "Діти Христа", яку очолював підозрюваний. Чоловік організовував дитячі табори і там розбещував і ґвалтував цих дівчат.

Прокурор Володимир Телепко заявив, що всього було 147 випадків розбещення дітей.

"Свої дії починав від маленького, від якогось менш сороміцького до все більшого і більшого. І, в моєму розумінні, сформував у них таке бачення, що це є чимось звичайним, нормальним", – сказав він.

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Тривало це сім років, установили в прокуратурі. Жертвам Роман не погрожував, але всі мовчали аж десять років.

Організація, яку очолював обвинувачений, ніде не зареєстрована. Її створили віряни однієї з церков Львова, щоб допомагати храму. Так було, поки не з'явився Роман. Організацію вигнали з приміщення, тому що той нікого не слухав і називав себе ченцем.

Як проходив суд

Поки відомо про мінімум шість жертв 10-14 років. Чотири дівчини прийшли на судове засідання свідчити проти кривдника. Зараз їм за двадцять.

У залі суду Роман поводився дивно, хитав головою і навіть на питання судді не відповідав. Таким він став уже після того, як отримав підозру в зґвалтуванні. Але судово-медична експертиза визнала Романа осудним.

Двоє його адвокатів наполягатимуть на повторній експертизі.

"Вона (експертиза. – Ред.) була проведена достатній час назад і з тих пір його стан істотно погіршився", – сказав адвокат Богдан Бень.

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Надалі цю справу розглядатимуть у закритому режимі. На цьому наполягали і жертви, і адвокати підозрюваного в педофілії Романа.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік потрапив на лаву підсудних за згвалтування п'ятирічної дочки.

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