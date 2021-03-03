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Это было каждую проклятую ночь: пострадавшая рассказала о львовском проповеднике-педофиле

3 марта, 22:13

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина требовал близость за все, что он делал для детей

Во Львове прошел суд над подозреваемым в педофилии. Глава религиозной организации руководил детскими лагерями и там насиловал воспитанниц. Дело начали рассматривать после того, как одна из пострадавших заявила об этом в полицию.

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"Сегодня" узнали подробности громкого дела.

С чего началось расследование

Полгода назад одна из жертв дала интервью, именно с ее заявления началась эта громкая история.

"За банальное мороженое, он любил нам что-то покупать, но взамен было наше тело. Даже за обычную пищу. К настоящему половому акту ко мне дошло в лет 12. И это было каждую проклятую ночь. Это было всегда. Я всегда спала рядом", – сказала пострадавшая.

Видео: Сегодня

Подробности дела

В детстве пострадавшие входили в молодежную организацию "Дети Христа", которую возглавлял подозреваемый. Мужчина организовывал детские лагеря и там развращал и насиловал этих девушек.

Прокурор Владимир Телепко заявил, что всего было 147 случаев развращения детей.

"Свои действия начинал от маленького, от какого-то менее постыдного к все большему и большему. И, в моем понимании, сформировал у них такое видение, что это является чем-то обычным, нормальным", – сказал он.

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Продолжалось это семь лет, установили в прокуратуре. Жертвам Роман не угрожал, но все молчали целое десятилетие.

Организация, которую возглавлял обвиняемый, нигде не зарегистрирована. Ее создали верующие одной из церквей Львова, чтобы помогать храму. Так было, пока не появился Роман. Организацию выгнали из помещения, потому что тот никого не слушал и называл себя монахом.

Как проходил суд

Пока известно о минимум шести жертвах 10-14 лет. Четыре девушки пришли на судебное заседание свидетельствовать против обидчика. Сейчас им за двадцать.

В зале суда Роман вел себя странно, качал головой и даже на вопрос судьи не отвечал. Таким он стал уже после того, как получил подозрение в изнасиловании. Но судебно-медицинская экспертиза признала Романа вменяемым.

Двое его адвокатов будут настаивать на повторной экспертизе.

"Она (экспертиза. – Ред.) была проведена достаточное время назад и с тех пор его состояние существенно ухудшилось", – сказал адвокат Богдан Бень.

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В дальнейшем это дело будут рассматривать в закрытом режиме. На этом настаивали и жертвы, и адвокаты подозреваемого в педофилии Романа.

Напомним, во Львовской области мужчина попал на скамью подсудимых за изнасилование пятилетней дочери.

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