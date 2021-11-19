Фестиваль вареників та відкриття новорічної ялинки: як у Рівному відзначать новорічні свята

На новорічні свята у місті буде безліч локацій, фотозон та розваг

Ялинку у місті відкриють 12 грудня / Колаж "Сьогодні"

Новорічну ялинкуу Рівному у 2021 році планують відкрити 12 грудня. А на початку грудня на Чайчиній алеї запрацює різдвяне містечко.

Про це повідомив міський голова Олександр Третьяк, пише "Суспільне".

Реклама

Зміни в датах та підходах

У Рівному із 5 грудня планують запустити роботу різдвяного містечка. Його відкриють за кінопалацом у центрі міста, повідомив Олександр Третяк. На початку грудня на Майдані Незалежності також почнуть монтувати нову штучну ялинку.

"Ідея полягає у тому, щоб долучатися до святкування Різдва саме 25 грудня. Оскільки святкували ми – за старим стилем – 7 січня, святкують лише Росія, Білорусь, Грузія і, здається, Кіпр чи Сербія", – пояснив мер Рівного.

На головній площі міста ялинку планують засвітити 12 грудня, наголосив Олександр Третяк. Попередньо відкрити планує її разом із жителями Рівного.

Реклама

Щодо новорічної ночі, то, за словами мера, місто врахує перевагу рівнян.

"Попередньо є у планах запросити рівнян на святкування Нового року – саме зустріч нового року о 12:00 спільно біля новорічної ялинки. Можливо, із салютом, можливо, із загальними добрими емоціями", – сказав мер.

Зміна локації

Цього року місто Рівне святкуватиме та проводитиме всі масштабні загальноміські заходи на бульварі Незалежності – Чайкіній алеї.

Реклама

"Бродвей "Єдина у місті пішохідна зона, де достатньо місця, щоб городянам у межах карантинних обмежень можна було гідно відсвяткувати, відчути дух Різдва", – пояснила начальниця управління культури та туризму Рівного Наталія Лозовська.

За кінопалацом буде розміщено сцену, де відбуватиметься культурне наповнення. І довкола великого фонтану буде парк атракціонів.

Фестивалі та концерти

У різдвяному містечку на 12 грудня запланували провести фестиваль вареників. У цей день відкриють головну ялинку міста.

Цього року на 25 грудня запланували перебіг вертепів та перебіг різдвяних зірок, а на Різдво 6-8 січня – традиційний, 18-й фестиваль "Різдвяні піснеспіви".

Раніше ми писали: