Фестиваль вареников и открытие новогодней елки: как в Ровно отметят ногодние праздники

На новогодние праздники в городе будет множество локаций, фотозон и развлечений

Елку в городе откроют 12 декабря / Коллаж "Сегодня"

Новогоднюю елкув Ровно в 2021 году планируют открыть 12 декабря. А в начале декабря на Чайкиной аллее заработает рождественский городок.

Об этом сообщил городской голова Ровно Александр Третьяк, пишет "Суспільне".

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Изменения в датах и ​​подходах

В Ровно с 5 декабря планируют запустить работу рождественского городка. Его откроют за кинодворцом в центре города, сообщил Александр Третьяк. В начале декабря на Майдане Независимости также начнут монтировать новую искусственную елку.

"Идея состоит в том, чтобы приобщаться к празднованию Рождества именно 25 декабря. Так как праздновали мы – по старому стилю – 7 января, празднует только Россия, Беларусь, Грузия и, кажется, Кипр или Сербия", – пояснил мэр Ровно.

На главной площади города елку планируют засветить 12 декабря, отметил Александр Третяк. Предварительно открыть планирует ее вместе с жителями Ровно.

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Что касается новогодней ночи, то, по словам мэра, город учтет предпочтение ровенчан.

"Предварительно есть в планах пригласить ровенчан на празднование Нового года – именно встреча нового года в 12:00 совместно у новогодней елки. Возможно, с салютом, возможно, с общими хорошими эмоциями", – сказал мэр.

Смена локации

В этом году город Ровно будет праздновать и проводить все масштабные общегородские мероприятия на бульваре Независимости – Чайкиной аллее.

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"Бродвей "Единственная в городе пешеходная зона, где достаточно места, чтобы горожанам в пределах карантинных ограничений можно было достойно отпраздновать, почувствовать дух Рождества", – пояснила начальница управления культуры и туризма Ровно Наталья Лозовская..

За кинодворцом будет размещена сцена, где будет происходить культурное наполнение. И вокруг большого фонтана будет парк аттракционов.

Фестивали и концерты

В рождественском городке на 12 декабря запланировали провести фестиваль вареников. В этот день откроют и главную елку города.

В этом году на 25 декабря запланировали ход вертепов и ход рождественских звезд, а на Рождество 6-8 января – традиционный, 18-й фестиваль "Рождественские песнопения".

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