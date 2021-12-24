Фото дня. Карпати накрила хуртовину

Сьогодні, 24 грудня, у Карпатах морозна погода. Високогір'я засипало снігом.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Деталі
На горі Піп Іван Чорногорський температура повітря опустилася до -11 градусів. Вітер південний, південно-західний 10-13 м/сек та хмарна погода.
Далі по темі
Видимість на високогір'ї погана через завірюху. Видно лише до 30 м.
Погода на 24 грудня
24 грудня в Україні прогнозують сніг, а також дощ. На дорогах може бути ожеледь.
Вночі у країні будуть сильні морози. Стовпчики термометрів опустяться до -18 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься від -4 до -9 градусів.
Читайте також
- Україну накрили небезпечні снігопади та бурі. Жителі трьох областей залишилися без світла
- У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок.