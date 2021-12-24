Фото дня. Карпати накрила хуртовину

Температура повітря опустилася до 11 градусів морозу

На високогір'ї погана видимість / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 24 грудня, у Карпатах морозна погода. Високогір'я засипало снігом.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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На горі Піп Іван Чорногорський температура повітря опустилася до -11 градусів. Вітер південний, південно-західний 10-13 м/сек та хмарна погода.

Видимість на високогір'ї погана через завірюху. Видно лише до 30 м.

Карпати засипало снігом. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

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Погода на 24 грудня

24 грудня в Україні прогнозують сніг, а також дощ. На дорогах може бути ожеледь.

Вночі у країні будуть сильні морози. Стовпчики термометрів опустяться до -18 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься від -4 до -9 градусів.

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