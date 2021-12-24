Фото дня. Карпаты накрыла метель

Температура воздуха опустилась до 11 градусов мороза

На высокогорье плохая видимость / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 24 декабря, в Карпатах морозная погода. Высокогорья засыпало снегом.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -11 градусов. Ветер южный, юго-западный 10-13 м/с и облачная погода.

Видимость на высокогорье плохая из-за вьюги. Видно только до 30 м.

Карпаты засыпало снегом. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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Погода на 24 декабря

24 декабря, в Украине прогнозируют снег, а также дождь. На дорогах может быть гололедица.

Ночью в стране будут сильные морозы. Столбики термометров опустятся до -18 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -4 до -9 градусов.

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