Фото дня. Карпати замело снігом, а температура опустилася до -12 градусів

На високогір'ї Карпат холодно та сніжно. На фотографії, опублікованій рятувальниками, видно, що на горі є значний шар снігового покриву.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
На г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер південно-західний, 8-10 м/сек. Хуртовина. Температура повітря –12 градусів.
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На Київ насуваються хуртовини та морози
До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.
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