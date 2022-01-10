Фото дня. Під Хмельницьким організували виставку сніговиків

У Нетішині Хмельницької області вперше проходить виставка сніговиків. Організаторами є небайдужі батьки дітей.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради Нетішина.
Як проходить виставка сніговиків?
Як стало відомо, на виставці представлені роботи молодих художників з 35 вулиць Нетішина.
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"Організатор виставки Святий Миколай зазначив, що мета виставки – донести сучасне мистецтво людям, відірвати їх від буденності", – кажуть у міськраді.
Усі роботи, представлені на виставці, можна фотографувати.
У місті активно ліплять сніговиків. Фото: пресслужба міськради
У Києві зліпили сніговика у вигляді черепашки Ніндзя
У Києві на Корчуватому зліпили незвичайного сніговика, що нагадує одного з черепашок Ніндзя. Фото з'явилося на сторінці "Типового Голосієво" у Facebook.
"Leonardo De Korchevato", – таке ім'я у коментарях запропонувала Lesia Kobysh.