Фото дня. Поки по всій Україні потепління, Карпати замело снігом

Незважаючи на те, що у більшості областей різко потепліло і сніг розтанув, у Карпатах сніговий покрив усе ще є

Гору Піп Іван Чорногорський засипало снігом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський вранці 5 січня здійнявся сильний вітер, видимість лише 30 метрів.

Про це повідомили працівники Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.

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Незважаючи на те що у більшості регіонів різко потепліло, на вершині гори все ще лежить сніг, там поки що три градуси морозу.

Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

"Станом на 09:45 05.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер західний 14-16 м/с. Температура повітря -3 градуси", – йдеться у повідомленні.

Коли чекати на морози?

Як дізналися журналісти "Сьогодні", у січні до України ще повернеться морозна зима. Сильних морозів синоптики не обіцяють. Максимум – мінус 10-12 градусів вночі та мінус 5-6 градусів вдень.

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Холоди очікуються у північних – від Волині до Сумської області – та східних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, а також у Полтавській та Дніпропетровській, що належать географічно до Центральної України.