Фото дня. Пока по всей Украине потепление, Карпаты замело снегом

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский утром 5 января начался сильный ветер, видимость всего 30 метров.
Об этом сообщили работники Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
Несмотря на то, что в большинстве регионов резко потеплело, на вершине горы все еще лежит снег, там пока три градуса мороза.
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"По состоянию на 09:45 05.01.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный 14-16 м/с. Температура воздуха -3 градуса", – говорится в сообщении.
Когда ждать морозов?
Как узнали журналисты "Сегодня", в январе в Украину еще вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум – минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем.
Холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумской области – и восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также в Полтавской и Днепропетровской, относящихся географически к Центральной Украине.