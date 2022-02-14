Фото дня. У Калуші до 14 лютого встановили фотозону з труною та вінком

Фотозону облаштувало ритуальне бюро "Скорбота". Біля неї може сфотографуватися будь-хто.

У Калуші організували незвичайну фотозону на 14 лютого. Фото: колаж "Сьогодні"

У Калуші Івано-Франківської області ритуальний салон представив фотозону під назвою "Кохання до гробу" на честь Дня святого Валентина 14 лютого.

Про це повідомив Володимир Нікітін на своїй сторінці. Facebook.

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Фотозона розташована у центрі Калуша на площі Героїв.

"Тепер кожен охочий може сфотографуватися в труні й нагадати своїй другій половинці, що життя не вічне! З Днем усіх закоханих!" – написав Нікітін.

Зазначається, що фотозону облаштувало ритуальне бюро "Скорбота".

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Біля фотозони може сфотографуватися кожен охочий

Все заради свята: діти-засновники Києва стали купідонами

14 лютого у Києві до свята всіх закоханих перетворили пам'ятник малюкам-засновникам міста. Скульптури Кия, Щека, Хорива та їхньої сестри Либідь стали купідонами.

Скульптури встановлені на Поштовій площі. Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь отримали нові костюми. На бронзових скульптурах з'явилися крила та німби, як у маленьких янголів.

Окрім білих крил із льону, сьогодні вранці брати-засновники Києва озброїлися також луком та стрілами Амура.





Скульптури до свята закоханих. Фото: Володимир Журавель

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