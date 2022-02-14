Фото дня. В Калуше к 14 февраля установили фотозону с гробом и венком

Фотозону обустроило ритуальное бюро "Скорбь". Возле нее может сфотографироваться любой желающий

В Калуше организовали необычную фотозону на 14 февраля. Фото: коллаж "Сегодня"

В Калуше Ивано-Франковской области ритуальный салон представил фотозону под названием "Любовь до гроба" в честь Дня святого Валентина 14 февраля.

Об этом сообщил Владимир Никитин на своей странице в Facebook.

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Фотозона расположена в центре Калуша на площади Героев.

"Теперь каждый желающий может сфотографироваться в гробу и напомнить своей второй половинке, что жизнь не вечна! С Днем всех влюбленных!" — написал Никитин.

Отмечается, что фотозону обустроило ритуальное бюро "Скорбь".

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Возле фотозоны может сфотографироваться каждый желающий

Все ради праздника: малыши-основатели Киева стали купидонами

14 февраля в Киеве к празднику всех влюбленных преобразили памятник малышам-основателям города. Скульптуры Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбедь стали купидонами.

Скульптуры установлены на Почтовой площади. Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь получили новые костюмчики. На бронзовых скульптурах появились крылья и нимбы, как у маленьких ангелов.

Кроме белых крыльев из льна, сегодня утром братья-основатели Киева вооружились также луком и стрелами Амура.





Скульптуры к празднику всех влюбленных. Фото: Владимир Журавель

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