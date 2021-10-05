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Фото дня. У Львові помітили чергу з швидких біля ізолятора для COVID-хворих

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
5 жовтня, 12:57
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Сьогодні вранці в стаціонарі вже знаходиться 409 хворих людей з підтвердженим COVID-19
Зараз Львівська область знаходиться в жовтій зоні адаптивного карантину / Колаж "Сьогодні"
Зараз Львівська область знаходиться в жовтій зоні адаптивного карантину / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 5 жовтня, біля клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова вишикувалася черга з швидких машин. Всі вони намагаються проїхати до ізолятора, де приймають хворих з підозрою на COVID-19.

Фото черзі з швидких біля ізолятора для COVID-хворих. Фото: Христини Каспшушак
Фото черзі з швидких біля ізолятора для COVID-хворих. Фото: Христини Каспшушак

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Про це на Facebook-сторінці повідомляє речниця клініки Христина Каспшишак.

Рекорди надходжень

" За вчорашню добу маємо рекордну кількість надходжень від початку боротьби з пандемією – 81 людина", – написала речниця.

Сьогодні вранці в стаціонарі вже 409 підтверджених випадків COVID-хворих.

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Статистика

Всього у Львівській області з початку пандемії зареєстрували 153 433 хворих на коронавірус. Тільки за минулу добу в регіоні було 592 хворих. Померли за минулу добу від COVID-19 13 людей, а вилікувалися – 317. Зараз Львівська область знаходиться в "жовтій зоні" адаптивного карантину.

Що заборонено в "жовтій зоні" карантину

  • Заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4кв. метра або заполненностью залів понад дві третини місць в кожному окремому залі.

  • Не більше 4 людини за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра.

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  • Кінотеатри та інші установи культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі.

  • Спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

Раніше ми писали:

  • Станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають "помаранчевої зоні" адаптивного карантину. Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні.
  • Київ – лідер по вакцинації працівників освіти. Однак група контролю за дотриманням протиепідемічних заходів виявила, що в одній зі столичних шкіл заявлений рівень вакцинації працівників навчального закладу не відповідав реальному.

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Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 820 725
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 242 113
Всього введених доз 13 062 838
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