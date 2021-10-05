Фото дня. У Львові помітили чергу з швидких біля ізолятора для COVID-хворих

Сьогодні, 5 жовтня, біля клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова вишикувалася черга з швидких машин. Всі вони намагаються проїхати до ізолятора, де приймають хворих з підозрою на COVID-19.
Про це на Facebook-сторінці повідомляє речниця клініки Христина Каспшишак.
Рекорди надходжень
" За вчорашню добу маємо рекордну кількість надходжень від початку боротьби з пандемією – 81 людина", – написала речниця.
Сьогодні вранці в стаціонарі вже 409 підтверджених випадків COVID-хворих.
Статистика
Всього у Львівській області з початку пандемії зареєстрували 153 433 хворих на коронавірус. Тільки за минулу добу в регіоні було 592 хворих. Померли за минулу добу від COVID-19 13 людей, а вилікувалися – 317. Зараз Львівська область знаходиться в "жовтій зоні" адаптивного карантину.
Що заборонено в "жовтій зоні" карантину
Заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4кв. метра або заполненностью залів понад дві третини місць в кожному окремому залі.
Не більше 4 людини за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра.
Кінотеатри та інші установи культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі.
Спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.
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- Київ – лідер по вакцинації працівників освіти. Однак група контролю за дотриманням протиепідемічних заходів виявила, що в одній зі столичних шкіл заявлений рівень вакцинації працівників навчального закладу не відповідав реальному.