Фото дня. У Львові помітили чергу з швидких біля ізолятора для COVID-хворих

Сьогодні вранці в стаціонарі вже знаходиться 409 хворих людей з підтвердженим COVID-19

Зараз Львівська область знаходиться в жовтій зоні адаптивного карантину / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 5 жовтня, біля клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова вишикувалася черга з швидких машин. Всі вони намагаються проїхати до ізолятора, де приймають хворих з підозрою на COVID-19.

Фото черзі з швидких біля ізолятора для COVID-хворих. Фото: Христини Каспшушак

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Про це на Facebook-сторінці повідомляє речниця клініки Христина Каспшишак.

Рекорди надходжень

" За вчорашню добу маємо рекордну кількість надходжень від початку боротьби з пандемією – 81 людина", – написала речниця.

Сьогодні вранці в стаціонарі вже 409 підтверджених випадків COVID-хворих.

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Статистика

Всього у Львівській області з початку пандемії зареєстрували 153 433 хворих на коронавірус. Тільки за минулу добу в регіоні було 592 хворих. Померли за минулу добу від COVID-19 13 людей, а вилікувалися – 317. Зараз Львівська область знаходиться в "жовтій зоні" адаптивного карантину.

Що заборонено в "жовтій зоні" карантину

Заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4кв. метра або заполненностью залів понад дві третини місць в кожному окремому залі.

Не більше 4 людини за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра. Реклама

Кінотеатри та інші установи культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі.

Спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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