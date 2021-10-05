Фото дня. Во Львове заметили очередь из скорых возле изолятора для COVID-больных

Сегодня утром в стационаре уже находится 409 больных людей с подтвержденным COVID-19

Сейчас Львовская область находится в желтой зоне адаптивного карантина / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 5 октября, возле клинической больницы скорой медицинской помощи Львова выстроилась очередь из скорых машин. Все они пытаются проехать к изолятору, где принимают больных с подозрением на COVID-19.

Фото очереди из скорых возле изолятора для COVID-больных. Фото: Кристины Каспшушак

Реклама

Об этом на Facebook-странице сообщает речница клиники Кристина Каспшишак.

Рекорды поступлений

"За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией – 81 человек", – написала речница.

Сегодня утром в стационаре уже 409 подтвержденных случаев COVID-больных.

Реклама

Статистика

Всего во Львовской области с начала пандемии зарегистрировали 153 433 больных коронавирусом. Только за прошлые сутки в регионе было 592 больных. Умерли за прошлые сутки от COVID-19 13 людей, а вылечились – 317. Сейчас Львовская область находится в желтой зоне адаптивного карантина.

Что запрещено в желтой зоне карантина

Запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4кв. метра или заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале.

Не более 4 человека за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра. Реклама

Кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале.

Спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Ранее мы писали: