Фото дня. Во Львове заметили очередь из скорых возле изолятора для COVID-больных

Сегодня, 5 октября, возле клинической больницы скорой медицинской помощи Львова выстроилась очередь из скорых машин. Все они пытаются проехать к изолятору, где принимают больных с подозрением на COVID-19.
Об этом на Facebook-странице сообщает речница клиники Кристина Каспшишак.
Рекорды поступлений
"За вчерашние сутки имеем рекордное количество поступлений от начала борьбы с пандемией – 81 человек", – написала речница.
Сегодня утром в стационаре уже 409 подтвержденных случаев COVID-больных.
Статистика
Всего во Львовской области с начала пандемии зарегистрировали 153 433 больных коронавирусом. Только за прошлые сутки в регионе было 592 больных. Умерли за прошлые сутки от COVID-19 13 людей, а вылечились – 317. Сейчас Львовская область находится в желтой зоне адаптивного карантина.
Что запрещено в желтой зоне карантина
Запрещенымассовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4кв. метра или заполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале.
Не более 4 человека за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра.
Кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале.
Спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
Ранее мы писали:
- По состоянию на 5 октября восемь областей Украины отвечают оранжевой зоне адаптивного карантина. Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране.
- Киев – лидер по вакцинации работников образования. Однако группа контроля за соблюдением противоэпидемических мероприятий обнаружила, что в одной из столичных школ заявленный уровень вакцинации работников учебного заведения не соответствовал реальному.