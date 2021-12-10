Газон та велика спортзала: Малюська показав в'язницю майбутнього у Львові (фото)

Міністр юстиції Денис Малюська показав ілюстрації майбутнього Львівського СІЗО. За його словами, проектування вже на фінальній стадії.
Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив на своїй Facebook-сторінці.
Деталі
На фото зображено замальовки майбутнього Львівського СІЗО.
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"Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого знаходиться на фінальному етапі. Ми збудуємо його за рахунок надходжень від Великий розпродаж тюрем", – написав Денис Малюська.
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ТОП-10 українських в'язниць:
Міністерство юстиції України склало рейтинг найкращих в'язниць країни.
- Качанівська виправна колонія №54 (Харківська область) – 769,52 бала
- Натриминщинська виправна колонія №6 (Полтавська область) – 746,75 бала
- Диканівська виправна колонія №12 (Харківська область) – 743,36 бала
- Полтавська виправна колонія №64 (Полтавська область) – 729,71 бала
- Мелітопольська виправна колонія №144 (Запорізька область) – 697,04 бала
- Покровська виправна колонія №17 (Харківська область) – 687,79 бала
- Холодногірська виправна колонія №18 (Харківська область) – 675,27 бала
- Божківська виправна колонія №16 (Полтавська область) – 671,24 бала
- Кам'янська виправна колонія №34 (Дніпропетровська область) – 667,31 бала
- Темнівська виправна колонія №100 (Харківська область) – 663,48 бала
Раніше ми писали:
- ходять чутки, що восени у Кабміні можуть бути нові звільнення, а один із претендентів нібито міністр юстиції Денис Малюська. Сам голова відомства спростував це– в ефірі телеканалу "Україна 24" він заявив, що зараз не йдеться про відставку.
- роботою міністра юстиції незадоволені у Раді. Багато програм Малюськи, які мають бути виграшними, ні до чого не привели.