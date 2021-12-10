Газон та велика спортзала: Малюська показав в'язницю майбутнього у Львові (фото)

Проектування будівлі вже на фінальній стадії

Будівництво в'язниць розпочнеться вже незабаром / Колаж "Сьогодні"

Міністр юстиції Денис Малюська показав ілюстрації майбутнього Львівського СІЗО. За його словами, проектування вже на фінальній стадії.

Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив на своїй Facebook-сторінці.

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Деталі

На фото зображено замальовки майбутнього Львівського СІЗО.

"Викладаю ілюстрації дизайну майбутнього Львівського СІЗО, проектування якого знаходиться на фінальному етапі. Ми збудуємо його за рахунок надходжень від Великий розпродаж тюрем", – написав Денис Малюська.

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ТОП-10 українських в'язниць:

Міністерство юстиції України склало рейтинг найкращих в'язниць країни.

Качанівська виправна колонія №54 (Харківська область) – 769,52 бала

Натриминщинська виправна колонія №6 (Полтавська область) – 746,75 бала

Диканівська виправна колонія №12 (Харківська область) – 743,36 бала

Полтавська виправна колонія №64 (Полтавська область) – 729,71 бала

Мелітопольська виправна колонія №144 (Запорізька область) – 697,04 бала

Покровська виправна колонія №17 (Харківська область) – 687,79 бала

Холодногірська виправна колонія №18 (Харківська область) – 675,27 бала

Божківська виправна колонія №16 (Полтавська область) – 671,24 бала

Кам'янська виправна колонія №34 (Дніпропетровська область) – 667,31 бала

Темнівська виправна колонія №100 (Харківська область) – 663,48 бала

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