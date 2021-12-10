Газон и большой спортзал: Малюська показал тюрьму будущего во Львове (фото)

Министр юстиции Денис Малюська показал иллюстрации будущего Львовского СИЗО.По его словам, проектирование уже на финальной стадии.
Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей Facebook-странице.
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На фото изображены зарисовки будущего Львовского СИЗО.
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"Выкладываю иллюстрации дизайна будущего Львовского СИЗО, проектирование которого находится на финальном этапе. Мы построим его за счет поступлений от Большой распродажи тюрем", – написал Денис Малюська.
ТОП-10 украинских тюрем:
Министерство юстиции Украины составило рейтинг лучших тюрем страны.
- Качановская исправительная колония №54 (Харьковская область) – 769,52 балла
- Надержинщинская исправительная колония №6 (Полтавская область) – 746,75 балла
- Диканевская исправительная колония №12 (Харьковская область) – 743,36 балла
- Полтавская исправительная колония №64 (Полтавская область) – 729,71 балла
- Мелитопольская исправительная колония №144 (Запорожская область) – 697,04 балла
- Покровская исправительная колония №17 (Харьковская область) – 687,79 балла
- Холодногорская исправительная колония №18 (Харьковская область) – 675,27 балла
- Божковская исправительная колония №16 (Полтавская область) – 671,24 балла
- Каменская исправительная колония №34 (Днепропетровская область) – 667,31 балла
- Темновская исправительная колония №100 (Харьковская область) – 663,48 балла
Ранее мы писали:
- ходят слухи, что осенью в Кабмине могут быть новые увольнения, а один из претендентов якобы министр юстиции Денис Малюська. Сам глава ведомства опроверг это – в эфире телеканала "Украина 24" он заявил, что сейчас не идет речь об отставке.
- работой министра юстиции недовольны в Раде. Многие программы Малюськи, которые должны быть выигрышными, ни к чему не привели.