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Гінеколога з Луцька вдруге затримали за сутенерство (фото)

1 червня, 10:29

Миколайчук Володимир , Тетяна Очеретяна

До медика прийшов клієнт з міченими грошима, під час зустрічі його затримала поліція – подробиці справи

/ Фото: Нацполиция

Поліція Волині повторно піймала лікаря-гінеколога за заняття сутенерством. Медика затримали під час зустрічі клієнта і жінки, яка надавала інтимні послуги.

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За даними пресслужби поліції Волині, клієнт передав мічені гроші лікарю за його послуги.

/ Фото: Нацполиция

Гінеколог за організацію зустрічі з жінками просив від 800 до 1,5 тисячі гривень, бронював готелі і сауни. З кожного клієнта медик отримував від 300 до 500 гривень.

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/ Фото: Нацполиция

За фактом сутенерства або втягнення людей у заняття проституцією поліція почала провадження. Медика помістили в ізолятор тимчасового тримання. 31 травня суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.

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/ Фото: Нацполиция

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53-річний гінеколог останній місяць працює у Цуманській районній лікарні.

У жовтні 2020 підозрюваного вже судили за аналогічний злочин. Суд призначив йому покарання – п'ять років позбавлення волі з випробувальним терміном три роки.

Нагадаємо, у Києві затримали учасників злочинної групи, які займалися сутенерством.

Крім того, у Хмельницькому правоохоронці затримали водія таксі, який займався сутенерством.

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