Гинеколога из Луцка второй раз задержали за сутенерство (фото)

К медику пришел клиент с меченными деньгами, во время встречи его задержала полиция – подробности дела

/ Фото: Нацполиция

Полиция Волыни повторно поймала врача-гинеколога на занятии сутенерством. Медика задержали во время встречи клиента и женщины, которая предоставляла интимные услуги.

Реклама

По данным пресс-службы полиции Волыни, клиент передал меченые деньги врачу за его услуги.

/ Фото: Нацполиция

Гинеколог за организацию встречи с женщинами просил от 800 до 1,5 тысячи гривен, бронировал гостиницы и сауны. С каждого клиента медик получал от 300 до 500 гривен.

Реклама

/ Фото: Нацполиция

По факту сутенерства или вовлечение людей в занятие проституцией полиция начала производство. Медика поместили в изолятор временного содержания. 31 мая суд избрал ему меру пресечения – домашний арест.

/ Фото: Нацполиция

Реклама

53-летний гинеколог последний месяц работает в Цуманской районной больнице.

В октябре 2020 подозреваемого уже судили за аналогичное преступление. Суд назначил ему наказание – пять лет лишения свободы с испытательным сроком три года.

Напомним, в Киеве задержали участников преступной группы, которые занимались сутенерством.

Кроме того, в Хмельницком правоохранители задержали водителя такси, который занимался сутенерством.