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Голова громади на Закарпатті, де 2% щеплені, назвав головних винуватців

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
14 листопада, 03:19
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Багато людей вакцинуються за кордоном, вважає голова громади
Ще однією причиною провалу кампанії з вакцинації у ОТГ є місцева церква. Колаж "Сьогодні"
Ще однією причиною провалу кампанії з вакцинації у ОТГ є місцева церква. Колаж "Сьогодні"

Голова Горинчевської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) на Закарпатті Михайло Калініч вважає, що несуттєва кількість щеплених від коронавірусу в громаді – лише 2% із 12,8 тис. людина – насамперед відповідальність медичних працівників.

Про це повідомляє Головком.

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"Основним локомотивом вакцинації мають бути сімейні лікарі, які підписують декларації із пацієнтами. У нашому суспільстві таких семеро, із них четверо пенсійного віку. Саме вони проводять антивакцинальну кампанію. Лікарі зазвичай не зацікавлені, тобто немає жодних методів їхнього стимулювання, виконання планів з вакцинації. Вони просто не діють", – пояснив він.

Ще однією причиною провалу кампанії з вакцинації у ОТГ є місцева церква, оскільки 99% мешканців громади – це віруючі, які проводять кампанію проти вакцинації.

Важливим чинником впливу на темпи вакцинації Михайло Калініч вважає соціальну мережу, в якій міститься велика кількість антивакцинаторських матеріалів.

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"На мій погляд, держава має блокувати ресурси, які розповсюджують неправдиву інформацію. Інформація у соцмережах – чи не головна проблема. Якщо держава вестиме жорсткішу політику щодо необхідності вакцинуватися, це може змінити ситуацію", – упевнений глава ВТГ.

До того ж, за словами Михайла Калініча, найактивніша частина суспільства знаходиться за межами області, країни. Багато людей вакцинуються за кордоном, але ця інформація в українській базі даних не відображається.

Голова Горинчевської ОТГ запевняє, що місцеве самоврядування докладає всіх зусиль для пропаганди вакцинації, інформування населення з цього приводу.

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