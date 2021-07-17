"Готуйтесь до найгіршого": 8-річний Іван понад два тижні провів на ШВЛ через ковід

Нині хлопець вже майже відновився і повернувся до звичного життя. Дуже вдячний лікарям

Іван 15 днів провів на ШВЛ. Скріншот з відео

8-річний Іван, пацієнт Івано-Франківської лікарні, 15 днів провів на штучній вентиляції легень, тричі його намагались від'єднати від апарата – нові штами коронавірусу більш небезпечні, бо більш агресивні, йдеться у новинах "Сьогодні".

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Після перерви у два місяці Іванко повернувся до гри на фортепіано та решти звичних справ. Кілька місяців тому з тяжким перебігом ковіду хлопчика доправили до обласної дитячої лікарні в Івано-Франківську. Матері говорили – готуйтеся до найгіршого.

"Це був один із перших випадків, коли дитина до нас попала з коронавірусом, і клініка, і стан дитини погіршувався на очах", – згадує анестезіологиня Наталя Курліщук.

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Дихальна недостатність зростала, за результатами КТ виявили 75% ураження легень. Іванка під'єднали до апарату ШВЛ. За допомогою медикаментів, обладнання, жаги дитини до життя, медики змогли йому допомогти. Ця неймовірна історія опублікована на порталі Фонда Ріната Ахметова у межах національної акції "Дякуємо медикам". Інтернет-майданчик – лише маленька частина великої благодійної програми "Рінат Ахметов – порятунок життів".

"Багато дітей були на штучній вентиляції легень завдяки Фонду Ахметова. Всі діти з апарату зняті, завдяки хорошому якісному апарату експертного класу, який нам був вчасно подарований", – зазначає генеральний директор Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тарас Мельник.

Експрес-тести, захисні костюми, понад 200 апаратів ШВЛ отримали близько пів сотні лікарень України. Медиків, які щодня рятують чиїсь життя, у Фонді Ріната Ахметова також відзначили. Передали подарунки – масажні крісла, кава-машини – усе, що потрібно для відпочинку.

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Іванко наразі майже остаточно відновився і дуже вдячний лікарям, які його поставили на ноги. Подробиці у сюжеті: